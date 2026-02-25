На Telegram составили девятый за 2026 год протокол

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В отношении мессенджера Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол, по нему компании грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.