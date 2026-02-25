Рейтинг@Mail.ru
15:06 25.02.2026
На Telegram составили девятый за 2026 год протокол
россия, москва, технологии, telegram, общество
Россия, Москва, Технологии, Telegram, Общество
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В отношении мессенджера Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол, по нему компании грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Протокол составлен за неудаление владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ, дата его рассмотрения пока не назначена, подчеркивается в материалах. За такое правонарушение для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 8 миллионов рублей.
В этом году Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер по двум таким протоколам на 3 миллиона 800 тысяч и 7 миллионов рублей, по другой статье КоАП о повторном неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации компанию оштрафовали ещё на 7 миллионов. Кроме того, на 16 марта назначено рассмотрение пяти протоколов за неудаление информации.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
24 февраля, 12:43
 
РоссияМоскваТехнологииTelegramОбщество
 
 
