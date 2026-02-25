Спикер палаты общин Британии передал полиции информацию о Мандельсоне

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Спикер британской палаты общин Линдси Хойл заявил, что передал полиции информацию об экс-после Великобритании в США Питере Мандельсоне, ранее задержанном из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Ранее СМИ сообщали о задержании лорда Мандельсона. Чтобы предотвратить любые неточные предположения, я хотел бы подтвердить, что после получения информации, которую я счел актуальной, я добросовестно передал ее в столичную полицию, что является моим долгом и ответственностью", - заявил Хойл в парламенте.