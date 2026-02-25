https://ria.ru/20260225/spiker-2076668758.html
Спикер палаты общин Британии передал полиции информацию о Мандельсоне
Спикер палаты общин Британии передал полиции информацию о Мандельсоне - РИА Новости, 25.02.2026
Спикер палаты общин Британии передал полиции информацию о Мандельсоне
Спикер британской палаты общин Линдси Хойл заявил, что передал полиции информацию об экс-после Великобритании в США Питере Мандельсоне, ранее задержанном из-за...
Спикер палаты общин Британии передал полиции информацию о Мандельсоне
Спикер палаты общин Хойл передал полиции информацию о Мандельсоне
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Спикер британской палаты общин Линдси Хойл заявил, что передал полиции информацию об экс-после Великобритании в США Питере Мандельсоне, ранее задержанном из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В понедельник служба полиции Лондона
на фоне сообщений в СМИ о задержании Мандельсона подтвердила задержание "72-летнего мужчины" по подозрению в злоупотреблении полномочиями на государственной службе. Позже полиция сообщила, что задержанный был отпущен под залог.
"Ранее СМИ сообщали о задержании лорда Мандельсона. Чтобы предотвратить любые неточные предположения, я хотел бы подтвердить, что после получения информации, которую я счел актуальной, я добросовестно передал ее в столичную полицию, что является моим долгом и ответственностью", - заявил Хойл в парламенте.
Официальные представители Мандельсона ранее заявили, что его задержание было вызвано опасениями властей по поводу возможного побега за границу. По информации британских СМИ, полиция конфисковала загранпаспорт Мандельсона, чтобы предотвратить его выезд из Великобритании
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна
минюстом США
британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.