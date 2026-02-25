Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области

"По полученным координатам специалисты БПЛА войск беспилотных систем направили FPV-дрон за гексакоптером противника и уничтожили его", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Мы выполняем задачи по уничтожению различных БПЛА противника, таких как "Лелека", "Фурия", "Баба-Яга". Используем обычно FPV-дроны с самодельными зарядами. Можно сказать, что небо за нами, мы уничтожаем много БПЛА противника, ежедневно по несколько штук", - сказал он.