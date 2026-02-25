https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076541044.html
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области
25.02.2026
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Восток" сорвали доставку материальных средств подразделений ВСУ в зоне проведения СВО РИА Новости, 25.02.2026
Днепропетровская область
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Восток" сорвали доставку материальных средств подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" выявили тяжелый гексакоптер, который осуществлял доставку материальных средств подразделениям ВСУ
на передний край. Данные о его местоположении были переданы нашим расчетам ударных БПЛА для дальнейшего уничтожения.
"По полученным координатам специалисты БПЛА войск беспилотных систем направили FPV-дрон за гексакоптером противника и уничтожили его", - говорится в сообщении военного ведомства.
Командир расчета с позывным "Француз" рассказал об особенностях работы расчетов ударных дронов.
"Мы выполняем задачи по уничтожению различных БПЛА противника, таких как "Лелека", "Фурия", "Баба-Яга". Используем обычно FPV-дроны с самодельными зарядами. Можно сказать, что небо за нами, мы уничтожаем много БПЛА противника, ежедневно по несколько штук", - сказал он.