Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 25.02.2026
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.02.2026
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Восток" сорвали доставку материальных средств подразделений ВСУ в зоне проведения СВО РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
Операторы FPV-дронов сорвали доставку грузов ВСУ в Днепропетровской области

Операторы FPV-дронов сорвали доставку боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Работа расчета FPV-дронов
Работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Восток" сорвали доставку материальных средств подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" выявили тяжелый гексакоптер, который осуществлял доставку материальных средств подразделениям ВСУ на передний край. Данные о его местоположении были переданы нашим расчетам ударных БПЛА для дальнейшего уничтожения.
"По полученным координатам специалисты БПЛА войск беспилотных систем направили FPV-дрон за гексакоптером противника и уничтожили его", - говорится в сообщении военного ведомства.
Командир расчета с позывным "Француз" рассказал об особенностях работы расчетов ударных дронов.
"Мы выполняем задачи по уничтожению различных БПЛА противника, таких как "Лелека", "Фурия", "Баба-Яга". Используем обычно FPV-дроны с самодельными зарядами. Можно сказать, что небо за нами, мы уничтожаем много БПЛА противника, ежедневно по несколько штук", - сказал он.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
