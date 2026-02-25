https://ria.ru/20260225/sotrudnichestvo-2076661166.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Пекин и Берлин должны быть партнерами в сфере инноваций, продвигать... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:16:00+03:00
2026-02-25T15:16:00+03:00
2026-02-25T15:16:00+03:00
в мире
китай
германия
пекин
фридрих мерц
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
https://ria.ru/20251124/ii-2057034525.html
https://ria.ru/20260113/kitaj-2067543635.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, германия, пекин, фридрих мерц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Пекин, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Пекин и Берлин должны быть партнерами в сфере инноваций, продвигать сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Мерц в среду прибыл в Китай
с официальным визитом, который продлится до четверга.
"Обе стороны должны усилить согласованность своих стратегий развития, поддерживать двусторонний поток талантов, знаний и технологий, а также содействовать диалогу и сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
По словам Си Цзиньпина
, Китай и Германия
должны быть партнерами и в сфере инноваций.
Глава КНР отметил, что сторонам также необходимо контролировать отношения конкуренции и сотрудничества.