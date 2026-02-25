Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ

ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Пекин и Берлин должны быть партнерами в сфере инноваций, продвигать сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Мерц в среду прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится до четверга.

"Обе стороны должны усилить согласованность своих стратегий развития, поддерживать двусторонний поток талантов, знаний и технологий, а также содействовать диалогу и сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина , Китай и Германия должны быть партнерами и в сфере инноваций.