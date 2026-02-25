Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
15:16 25.02.2026
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Пекин и Берлин должны быть партнерами в сфере инноваций, продвигать...
в мире
китай
германия
пекин
фридрих мерц
си цзиньпин
китай
германия
пекин
в мире, китай, германия, пекин, фридрих мерц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Пекин, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Пекин и Берлин должны быть партнерами в сфере инноваций, продвигать сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Мерц в среду прибыл в Китай с официальным визитом, который продлится до четверга.
"Обе стороны должны усилить согласованность своих стратегий развития, поддерживать двусторонний поток талантов, знаний и технологий, а также содействовать диалогу и сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Германия должны быть партнерами и в сфере инноваций.
Глава КНР отметил, что сторонам также необходимо контролировать отношения конкуренции и сотрудничества.
В миреКитайГерманияПекинФридрих МерцСи Цзиньпин
 
 
