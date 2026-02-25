Врач рассказал, можно ли спать днем

МАХАЧКАЛА, 25 фев — РИА Новости. Дневной сон помогает улучшить физическую и умственную деятельность, но он должен длиться не больше 15-20 минут, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности", – сказала Магомедова.