Врач рассказал, можно ли спать днем - РИА Новости, 25.02.2026
04:23 25.02.2026 (обновлено: 11:35 25.02.2026)
Врач рассказал, можно ли спать днем
Дневной сон помогает улучшить физическую и умственную деятельность, но он должен длиться не больше 15-20 минут, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:23:00+03:00
2026-02-25T11:35:00+03:00
здоровье - общество
общество
сон
россия
россия
2026
Дарья Буймова
МАХАЧКАЛА, 25 фев — РИА Новости. Дневной сон помогает улучшить физическую и умственную деятельность, но он должен длиться не больше 15-20 минут, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности", – сказала Магомедова.
Она отметила, что наиболее эффективным такой сон будет в первой половине дня.
