Врач рассказал, можно ли спать днем
Врач рассказал, можно ли спать днем
Врач рассказал, можно ли спать днем
МАХАЧКАЛА, 25 фев — РИА Новости. Дневной сон помогает улучшить физическую и умственную деятельность, но он должен длиться не больше 15-20 минут, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности", – сказала Магомедова.
Она отметила, что наиболее эффективным такой сон будет в первой половине дня.