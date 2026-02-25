https://ria.ru/20260225/solntse-2076737169.html
Ученые заметили сильнейшую за две недели вспышку на Солнце
Ученые заметили сильнейшую за две недели вспышку на Солнце
Ученые заметили сильнейшую за две недели вспышку на Солнце
Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 25.02.2026
Ученые заметили сильнейшую за две недели вспышку на Солнце
