Солнце возобновило активность, сообщили ученые

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Солнце, на видимой поверхности которого в течение четырёх дней не было ни одного пятна, возобновило свою активность, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Солнечная активность восстановилась ... Вчера по инерции был зафиксирован четвертый подряд день без пятен, но это уже формальность. "Зима" кончилась", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что заметная активность проявляется в новой группе пятен, которую днём ранее учёные приняли за установившую рекорд XXI века по мощным вспышкам область 4366. У новой группы пока нет номера, а возникла она, как предполагают учёные, 2-3 дня назад.

"Уровень вспышек пока близкий к M, но всё же формально порог M-класса пока ни разу не пересечён. Скорее всего, впрочем, это только потому, что часть излучения в данный момент блокируется солнечным диском (всё же область светит из-за горизонта). На самом деле, с большой вероятностью, ряд M-вспышек уже формируется", - рассказали в Лаборатории.