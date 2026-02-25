Рейтинг@Mail.ru
Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев - РИА Новости, 25.02.2026
21:57 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/skandal-2076754170.html
Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев
Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев - РИА Новости, 25.02.2026
Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев
Скандал, связанный с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, вредит всей Лейбористской партии, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:57:00+03:00
2026-02-25T21:57:00+03:00
Великобритания, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев

Дмитриев: скандал со Стармером наносит вред всей Лейбористской партии

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Скандал, связанный с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, вредит всей Лейбористской партии, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Лейбористская партия Стармера теперь называется британскими депутатами "партией защитников педофилов". Крах Стармера происходит медленно, на это больно смотреть, и это наносит ущерб его партии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку
24 февраля, 19:30
После публикации последней партии файлов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал сам Стармер, кандидатура Мандельсона была одобрена несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие Стармеру. За Максуини последовал и глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Стармер пытается скрыть насилие над Британией, заявил Дмитриев
24 февраля, 01:00
 
