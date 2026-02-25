Скандал со Стармером вредит всей Лейбористской партии, считает Дмитриев

В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал сам Стармер, кандидатура Мандельсона была одобрена несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.