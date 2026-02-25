https://ria.ru/20260225/shtraf-2076663465.html
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей признанному иностранным агентом политологу Сергею Маркову* за нарушение порядка... РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей признанному иностранным агентом политологу Сергею Маркову* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.
"Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тысяч рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказал собеседник.
По словам Молохова, протокол составлен, поскольку Марков
* не подал заявление о включении себя в реестр иноагентов до того, как Минюст принял соответствующее решение.
"Марков* не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию. Его интервью — это всегда борьба за интересы России
на международном фронте, высказывание своего личного мнения", — заявил адвокат.
Он отметил, что вменяемое Маркову* иностранное влияние выражается в том, что его интервью публиковались в зарубежных изданиях.
Минюст РФ включил Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. В ведомстве пояснили, что политолог участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ