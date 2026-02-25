Рейтинг@Mail.ru
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 25.02.2026 (обновлено: 15:29 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/shtraf-2076663465.html
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 25.02.2026
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей признанному иностранным агентом политологу Сергею Маркову* за нарушение порядка... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:24:00+03:00
2026-02-25T15:29:00+03:00
москва
россия
сергей марков
александр молохов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037040802_0:98:3074:1827_1920x0_80_0_0_87d6bd44f871514363e024698790dc2c.jpg
https://ria.ru/20260212/dud-2073872619.html
https://ria.ru/20260220/inoagent-2075816880.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037040802_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f3c60e76436c3f92b0152d01026e374e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей марков, александр молохов
Москва, Россия, Сергей Марков, Александр Молохов
Политолога Маркова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Маркова* оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Марков*
Сергей Марков* - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Марков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей признанному иностранным агентом политологу Сергею Маркову* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.
"Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тысяч рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказал собеседник.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
12 февраля, 12:12
По словам Молохова, протокол составлен, поскольку Марков* не подал заявление о включении себя в реестр иноагентов до того, как Минюст принял соответствующее решение.
"Марков* не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию. Его интервью — это всегда борьба за интересы России на международном фронте, высказывание своего личного мнения", — заявил адвокат.
Он отметил, что вменяемое Маркову* иностранное влияние выражается в том, что его интервью публиковались в зарубежных изданиях.
Минюст РФ включил Сергея Маркова* в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. В ведомстве пояснили, что политолог участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
Александр Кынев* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Политолога Кынева* внесли в реестр иноагентов
20 февраля, 17:06
 
МоскваРоссияСергей МарковАлександр Молохов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала