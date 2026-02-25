Рейтинг@Mail.ru
Титулованную фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми
Фигурное катание
 
16:47 25.02.2026
Титулованную фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми
Титулованную фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми
Титулованную фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми
Венгерская полиция предъявила обвинения чемпионке Европы по фигурному катанию Юлии Шебештьен по делу о жестоком обращении с детьми и угрозах несовершеннолетним
фигурное катание
вокруг спорта
вокруг спорта
Фигурное катание, Вокруг спорта
Титулованную фигуристку подозревают в жестоком обращении с детьми

Чемпионку Европы фигуристку Шебештьен подозревают в жестоком обращении с детьми

© Getty Images / Cameron Spencer
© Getty Images / Cameron Spencer
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венгерская полиция предъявила обвинения чемпионке Европы по фигурному катанию Юлии Шебештьен по делу о жестоком обращении с детьми и угрозах несовершеннолетним во время ее работы тренером, сообщает портал Telex.
По информации источника, дело в отношении тренера было возбуждено в октябре 2023 года. Спортивная федерация передала собранные материалы в полицию, которая в течение двух лет проводила следственные действия и допросы свидетелей. Сообщается, что следствие располагает доказательствами по трем эпизодам преступления. По данным Eurosport, подозреваемого, имя которого не называется, допросили в ноябре 2025 года, а расследование продолжается.
Сама тренер, которая с 2023 года занимает пост тренера в венгерском клубе "Ференцварош", отвергла все обвинения, настаивая на том, что ее методы работы соответствуют спортивному законодательству и этическим нормам. Защита бывшей спортсменки обжаловала предъявленные обвинения, но прокуратура Будапешта отклонила жалобу как необоснованную.
Расследование началось после коллективного обращения родителей воспитанников, которые обвиняли Шебештьен в применении физического и психологического насилия к детям во время тренировочного процесса. Мать одного из спортсменов заявляла, что муж Шебештьен, венгерский политик Чаба Гор, оказывал на нее давление.
Согласно венгерскому законодательству, за угрозу несовершеннолетним предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет.
Шебештьен 44 года. Она является первой венгерской фигуристкой-одиночницей, которой удалось выиграть чемпионат Европы. Также на ее счету девять титулов чемпионки Венгрии (2002-2010).
Алексей Урманов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
Вчера, 14:06
Вчера, 14:06
 
Фигурное катание, Вокруг спорта
 
