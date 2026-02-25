Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии увидели скрытый смысл в словах Сорина о недовольстве Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
13:59 25.02.2026
В Норвегии увидели скрытый смысл в словах Сорина о недовольстве Олимпиадой
В Норвегии увидели скрытый смысл в словах Сорина о недовольстве Олимпиадой

Сальтведт: слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде выглядят надуманными

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости назвал надуманными слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина о недовольстве своей работой на Олимпийских играх 2026 года.
Сорин в среду заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию на Олимпиаде представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Я действительно не понимаю расстройства Сорина. При всем моем уважении, это выглядит немного надуманным. Возможно, он и рассчитывал на медали, но никто за пределами России не ожидал этого в тот момент. Да, Коростелев был близок, но это все равно казалось маловероятным. У Непряевой очевидный талант, но ее время еще не пришло, слишком рано", - сказал Сальтведт.
"На мой взгляд, потенциал ребят не может не радовать Сорина как тренера. Если он считает, что он и его спортсмены могут достичь более высоких целей, у него есть новая возможность на чемпионате мира в Фалуне в следующем году", - добавил он.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Лыжные гонкиЕгор СоринДарья НепряеваСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
