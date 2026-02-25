Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы"
14:40 25.02.2026
Глава ЕК заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы" и восстановить поставки,... РИА Новости, 25.02.2026
Глава ЕК заявила Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУрсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт "Дружбы" и восстановить поставки, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Глава Еврокомиссии обсуждала "Дружбу" с Зеленским, просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок", - сказала она.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба"
24 февраля, 19:17
 
