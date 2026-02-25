Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования - РИА Новости, 25.02.2026
17:48 25.02.2026 (обновлено: 17:59 25.02.2026)
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования - РИА Новости, 25.02.2026
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить программы профессионального образования. РИА Новости, 25.02.2026
общество, россия, москва, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования

Путин: необходимо обновить программы профессионального образования

© РИА Новости / Кристина КормилицынаВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить программы профессионального образования.
"Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программы профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников
Вчера, 17:43
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
