Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования - РИА Новости, 25.02.2026
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить программы профессионального образования. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:48:00+03:00
2026-02-25T17:48:00+03:00
2026-02-25T17:59:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
2026
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
