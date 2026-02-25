Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования

"Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программы профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.