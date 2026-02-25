https://ria.ru/20260225/putin-2076567261.html
Путин определил 40 кандидатов в состав Общественной палаты
Путин определил 40 кандидатов в состав Общественной палаты
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.
"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.