07:10 25.02.2026 (обновлено: 12:34 25.02.2026)
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса "Моя смена", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267-300 рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что на втором месте расположились электромонтажники с зарплатой 160 тысяч рублей, а на третьем – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тысячи рублей.
Согласно исследованию, в топ-10 специальностей также вошли маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104 300 рублей) и механики (103,2 тысячи рублей).
Анализ рынка труда России проводился hh.ru и сервисом "Моя смена" в январе 2026 года.
