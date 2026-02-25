https://ria.ru/20260225/professii-2076546499.html
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России - РИА Новости, 25.02.2026
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:10:00+03:00
2026-02-25T07:10:00+03:00
2026-02-25T12:34:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_177abf304c944d110c42d58d4e35cb64.jpg
https://ria.ru/20260223/inzhenery-2076162402.html
https://ria.ru/20260219/rabota-2075510721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153029/03/1530290309_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_1bc0a577dba784a078ec3e8a0f803a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Социальный навигатор, Кем стать
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Сварщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса "Моя смена", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267-300 рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что на втором месте расположились электромонтажники с зарплатой 160 тысяч рублей, а на третьем – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тысячи рублей.
Согласно исследованию, в топ-10 специальностей также вошли маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104 300 рублей) и механики (103,2 тысячи рублей).
Анализ рынка труда России
проводился hh.ru и сервисом "Моя смена" в январе 2026 года.