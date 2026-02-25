Рейтинг@Mail.ru
Виновному в гибели 33 человек при взрыве в Дагестане ужесточили приговор
18:52 25.02.2026 (обновлено: 20:23 25.02.2026)
Виновному в гибели 33 человек при взрыве в Дагестане ужесточили приговор
происшествия
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
махачкала
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Суд ужесточил наказание виновному по делу о взрыве селитры в Дагестане в августе 2023 года, при котором погибли более 30 человек, с пяти до 8,5 лет колонии, сообщила пресс-служба судов республики.
В ноябре 2025 года Кумторкалинский районный суд Дагестана приговорил 36-летнего местного предпринимателя Эльдара Насрулаева к пяти годам колонии общего режима. Суд установил, что он незаконно хранил в арендованных помещениях аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода, предназначенные для продажи фермерам. Из-за нарушений правил хранения 14 августа 2023 года произошел взрыв. Согласно материалам дела, погибли 33 человека, около 100 человек пострадали, были повреждены более 80 автомобилей и не менее 40 зданий.
"Верховный суд Республики Дагестан изменил приговор по уголовному делу о взрыве селитры в пригороде Махачкалы, назначив более строгое наказание… Апелляционным определением приговор Кумторкалинского районного суда изменен, осужденному назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор районного суда обжаловала сторона гособвинения, посчитав наказание слишком мягким. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана согласилась с позицией прокурора.
"Учитывая высокую общественную опасность преступления, тяжесть наступивших последствий, значительный материальный ущерб и многочисленных потерпевших, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания", – добавили в пресс-службе.
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде
28 января, 17:32
 
