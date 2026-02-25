Жителю Приамурья вынесли приговор за убийство семерых человек в 1993 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии жителя Амурской области Виктора Петриченко, обвиняемого убийстве семерых человек, в том числе двух школьников, на праздновании Нового года в Каменске-Уральском в 1993 году, сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сказал Шульга

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на 10 миллионов рублей. Именно о таких сроке и компенсации просило гособвинение для Петриченко.

Шульга уточнил, что ранее фигурант вел бродяжнический образ жизни, скрываясь от правоохранительных органов за совершение противоправных деяний в другом регионе. Уголовное дело в 1993 году было приостановлено, а в 2024 году следователи вновь проанализировали его материалы. Благодаря заключениям ряда судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической, удалось установить предполагаемого убийцу.

Были допрошены более 150 человек и проведено 56 экспертиз, по результатам судебной психиатрической экспертизы Петриченко признан вменяемым, в совершении убийств он сознался, добавил представитель регионального СК

Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семерых человек и задержанного в Амурской области спустя 32 года после преступления, арестовали в Каменске-Уральском 23 января 2025 года. По данным следствия, утром 31 декабря 1992 года в здании железнодорожного вокзала "Свердловск-Пассажирский" он познакомился с незнакомыми ему людьми, расположил их к себе, вместе они выпили спиртное. После чего его пригласили на празднование Нового года. На торжестве фигурант и устроил расправу: детей выманивал для убийства поочередно, взрослым же добавлял в алкоголь лекарство, всех жертв бил по голове слесарным молотком.

Потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. Как ранее отмечали в областном главке МВД, тела погибших обнаружили 5 января 1993 года в одной из квартир дома по улице 2-я Рабочая: там горел свет, дверь никто не открывал, а из жилища чувствовался гнилостный запах. Среди погибших – 40-летний водитель автобуса местного предприятия, его 37-летняя супруга, их 13-летний сын, 12-летняя дочь и родственники семьи из Пермского края и Каменска-Уральского. Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве из корыстных побуждений.