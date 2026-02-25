https://ria.ru/20260225/priamure-2076532824.html
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед - РИА Новости, 25.02.2026
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
"Блинчатый лёд" на берегу реки Зея в Амурской области образовался на воде при выпадении снега, это редкое явление для весны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:09:00+03:00
2026-02-25T03:09:00+03:00
2026-02-25T03:09:00+03:00
зея (город)
амурская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764216995_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3d33b606b7fa6304e293e560642ce3f6.jpg
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
https://ria.ru/20260204/led-2072308916.html
зея (город)
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764216995_335:0:3000:1999_1920x0_80_0_0_42f537c01ccbe7bdf5ce29b6064b1497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зея (город), амурская область, общество
Зея (город), Амурская область, Общество
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
РИА Новости: "блинчатый лед" на берегу реки Зеи образовался при выпадении снега
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. "Блинчатый лёд" на берегу реки Зея в Амурской области образовался на воде при выпадении снега, это редкое явление для весны, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона.
"Это называется блинчатый лед. Явление весной довольно редкое, больше характерно осенью. Образовывается на воде (как правило крупной) при выпадении снега. То есть, осадки на воде смерзаются таким способом", - рассказала агентству замдиректора гидрометцентра Приамурья Елена Печкина.
Местные жители в дни празднования Масленицы наблюдали редкое природное явление "блинчатый лёд" на берегу реки Зеи
со стороны Заречной Слободы. Для его формирования важны температура воды и воздуха.
"Учитывая, что "блинчатый лед" - это одна из стадий ледостава, то здесь имеет значение, что река на этом участке не замерзает, то есть, вода плюс сильный снег", - добавила Печкина.
На опубликованном фото видно, что у берега реки ледяной покров разбивается на округлые диски разного диаметра с приподнятыми краями, которые напоминают по форме блины.