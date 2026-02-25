Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
03:09 25.02.2026
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
зея (город), амурская область, общество
Зея (город), Амурская область, Общество
В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиЗея
Зея - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Зея. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. "Блинчатый лёд" на берегу реки Зея в Амурской области образовался на воде при выпадении снега, это редкое явление для весны, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона.
"Это называется блинчатый лед. Явление весной довольно редкое, больше характерно осенью. Образовывается на воде (как правило крупной) при выпадении снега. То есть, осадки на воде смерзаются таким способом", - рассказала агентству замдиректора гидрометцентра Приамурья Елена Печкина.
Местные жители в дни празднования Масленицы наблюдали редкое природное явление "блинчатый лёд" на берегу реки Зеи со стороны Заречной Слободы. Для его формирования важны температура воды и воздуха.
"Учитывая, что "блинчатый лед" - это одна из стадий ледостава, то здесь имеет значение, что река на этом участке не замерзает, то есть, вода плюс сильный снег", - добавила Печкина.
На опубликованном фото видно, что у берега реки ледяной покров разбивается на округлые диски разного диаметра с приподнятыми краями, которые напоминают по форме блины.
