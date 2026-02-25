В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. "Блинчатый лёд" на берегу реки Зея в Амурской области образовался на воде при выпадении снега, это редкое явление для весны, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона.

"Это называется блинчатый лед. Явление весной довольно редкое, больше характерно осенью. Образовывается на воде (как правило крупной) при выпадении снега. То есть, осадки на воде смерзаются таким способом", - рассказала агентству замдиректора гидрометцентра Приамурья Елена Печкина.

Местные жители в дни празднования Масленицы наблюдали редкое природное явление "блинчатый лёд" на берегу реки Зеи со стороны Заречной Слободы. Для его формирования важны температура воды и воздуха.

"Учитывая, что "блинчатый лед" - это одна из стадий ледостава, то здесь имеет значение, что река на этом участке не замерзает, то есть, вода плюс сильный снег", - добавила Печкина.