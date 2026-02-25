Рейтинг@Mail.ru
17:03 25.02.2026
Никитин рассказал, когда станет возможно возобновление полетов в Венесуэлу
Никитин рассказал, когда станет возможно возобновление полетов в Венесуэлу
Никитин рассказал, когда станет возможно возобновление полетов в Венесуэлу

Никитин: возобновление полетов в Венесуэлу возможно при готовности Каракаса

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМинистр транспорта РФ Андрей Никитин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возможность возобновления полетов в Венесуэлу есть, для этого необходима готовность венесуэльской стороны, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Есть, когда венесуэльская сторона будет готова", - сказал Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости о возможности возобновления полетов из России в Венесуэлу.
Минэкономразвития России во вторник проинформировало о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла накануне, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране, обеспечивается общественный порядок. Вместе с тем туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В РСТ оценили интерес российских туристов к Венесуэле
ВенесуэлаРоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
