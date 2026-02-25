В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве отца в бане в Ленинградской области, мальчик ударил его ножом в шею, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, в бане на дачном участке в поселке Кротово в ходе конфликта подозреваемый ударил отца ножом в шею, от полученной травмы мужчина скончался на месте.

"В настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С его участием проводятся следственные действия. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.