В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца
Подросток подозревается в убийстве отца в бане в Ленинградской области, мальчик ударил его ножом в шею, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:28:00+03:00
2026-02-25T22:28:00+03:00
2026-02-25T23:56:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
приозерск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ленинградская область
приозерск
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве отца в бане в Ленинградской области, мальчик ударил его ножом в шею, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственным отделом по городу Приозерску
СУ СК России
по Ленинградской области
в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении
.
По данным следствия, в бане на дачном участке в поселке Кротово в ходе конфликта подозреваемый ударил отца ножом в шею, от полученной травмы мужчина скончался на месте.
"В настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С его участием проводятся следственные действия. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственный органо даст оценку деятельности соответствующих органов системы профилактики, уточнили в пресс-службе областного СК.