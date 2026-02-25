Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца - РИА Новости, 25.02.2026
22:28 25.02.2026 (обновлено: 23:56 25.02.2026)
В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца
В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца - РИА Новости, 25.02.2026
В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца
Подросток подозревается в убийстве отца в бане в Ленинградской области, мальчик ударил его ножом в шею, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, россия, ленинградская область, приозерск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Приозерск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца

В Ленинградской области подростка подозревают в убийстве отца в бане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве отца в бане в Ленинградской области, мальчик ударил его ножом в шею, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в бане на дачном участке в поселке Кротово в ходе конфликта подозреваемый ударил отца ножом в шею, от полученной травмы мужчина скончался на месте.
"В настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С его участием проводятся следственные действия. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственный органо даст оценку деятельности соответствующих органов системы профилактики, уточнили в пресс-службе областного СК.
