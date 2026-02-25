https://ria.ru/20260225/plany-2076567565.html
Эксперт прокомментировал информацию о планах снабжения Киева ЯО
Обнародованная Службой внешней разведки РФ информация о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие может в конечном счете помешать их реализации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обнародованная Службой внешней разведки РФ информация о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие может в конечном счете помешать их реализации, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
ранее сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Та шумиха, которая сейчас уже начинается на Западе вокруг заявления СВР, должна в какой-то степени если не приостановить, то замедлить реализацию такого рода планов. Поскольку такие планы были секретными и публичность может сыграть крайне отрицательную роль с точки зрения их воплощения. Это нарушение многих международных обязательств, которые взяли на себя и Париж
, и Лондон
, подрыв стратегической стабильности в мире. Конечно, это скандал и нарушение международного права", - сказал Кортунов
.
Вскрывшаяся информация явно не будет способствовать возобновлению диалога России, в особенности с Британией, полагает эксперт.
"С Парижем дело, мне кажется, обстоит немного по-другому, тут возможны варианты. Но каких-то особых надежд на диалог с Францией сейчас возлагать не следует, хотя бы потому, что (Эммануэлю – ред.) Макрону осталось сидеть в кресле президента чуть больше года", - добавил он.