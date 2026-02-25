Эксперт прокомментировал информацию о планах снабжения Киева ЯО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обнародованная Службой внешней разведки РФ информация о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие может в конечном счете помешать их реализации, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

"С Парижем дело, мне кажется, обстоит немного по-другому, тут возможны варианты. Но каких-то особых надежд на диалог с Францией сейчас возлагать не следует, хотя бы потому, что (Эммануэлю – ред.) Макрону осталось сидеть в кресле президента чуть больше года", - добавил он.