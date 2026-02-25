Рейтинг@Mail.ru
В Осло студенты прервали выступление главы ЦБ пропалестинской демонстрацией
23:58 25.02.2026
В Осло студенты прервали выступление главы ЦБ пропалестинской демонстрацией
2026-02-25T23:58:00+03:00
2026-02-25T23:58:00+03:00
в мире
норвегия
израиль
осло
йенс столтенберг
университет осло
норвегия
израиль
осло
в мире, норвегия, израиль, осло, йенс столтенберг, университет осло
В мире, Норвегия, Израиль, Осло, Йенс Столтенберг, Университет Осло

В Осло студенты прервали выступление главы ЦБ пропалестинской демонстрацией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Осло. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Студенты в Университете Осло прервали выступление главы Норвежского банка (центробанка) Иды Вольден Бахе пропалестинской демонстрацией, сообщает норвежская газета Universitas.
По информации издания, в среду Вольден Бахе должна была выступить со своей ежегодной речью перед студентами в Университете Осло. Сообщается, что вскоре после начала мероприятия около 50 студентов собрались с плакатами возле здания университета, требуя прекращения Государственным пенсионным фондом Норвегии, также известным как "Нефтяной", работы с инвестирующими в Израиль компаниями. Как отмечается, управление средствами госфонда осуществляет центробанк, а Вольден Бахе, являясь главой ЦБ, является членом правления фонда.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В США отменили решение суда об освобождении пропалестинского активиста
16 января, 03:07
"Демонстрация была организована "Студентами за Палестину"... Через десять минут после начала речи глава центробанка была вынуждена прервать выступление... Вскоре после этого и студенты, и глава центробанка покинули место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активисты держали плакаты с пропалестинскими лозунгами. Газета также указывает на то, что охранники и ректор университета безуспешно просили протестующих успокоиться.
"Что касается Государственного пенсионного фонда, которым управляет Норвежский банк, инвестиции осуществляются в соответствии с решениями политических властей и мандатом министерства финансов", - заявила глава ЦБ в комментарии для Universitas.
В августе 2025 года Государственный пенсионный фонд Норвегии сообщил, что продал часть своих инвестиций в израильские компании. В пресс-релизе фонда также отмечалось, что неделей ранее было принято решение о расторжении контрактов с инвестиционными менеджерами в Израиле. Фонд подтвердил, что три его менеджера относятся к израильским компаниям. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг позднее заявил, что фонд не должен иметь активов, способствующих израильским боевым действиям в секторе Газа.
Полиция задерживает участниц пропалестинской акции в магазине одежды на Манхэттене в Нью-Йорке, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Нью-Йорке арестовали участниц пропалестинской акции в магазине ZARA
29 ноября 2025, 23:48
 
