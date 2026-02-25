В Осло студенты прервали выступление главы ЦБ пропалестинской демонстрацией

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Студенты в Университете Осло прервали выступление главы Норвежского банка (центробанка) Иды Вольден Бахе пропалестинской демонстрацией, сообщает норвежская газета Студенты в Университете Осло прервали выступление главы Норвежского банка (центробанка) Иды Вольден Бахе пропалестинской демонстрацией, сообщает норвежская газета Universitas

По информации издания, в среду Вольден Бахе должна была выступить со своей ежегодной речью перед студентами в Университете Осло . Сообщается, что вскоре после начала мероприятия около 50 студентов собрались с плакатами возле здания университета, требуя прекращения Государственным пенсионным фондом Норвегии , также известным как "Нефтяной", работы с инвестирующими в Израиль компаниями. Как отмечается, управление средствами госфонда осуществляет центробанк, а Вольден Бахе, являясь главой ЦБ, является членом правления фонда.

"Демонстрация была организована "Студентами за Палестину"... Через десять минут после начала речи глава центробанка была вынуждена прервать выступление... Вскоре после этого и студенты, и глава центробанка покинули место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты держали плакаты с пропалестинскими лозунгами. Газета также указывает на то, что охранники и ректор университета безуспешно просили протестующих успокоиться.

"Что касается Государственного пенсионного фонда, которым управляет Норвежский банк, инвестиции осуществляются в соответствии с решениями политических властей и мандатом министерства финансов", - заявила глава ЦБ в комментарии для Universitas.