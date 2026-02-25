https://ria.ru/20260225/obrazovanie-2076607632.html
Мишустин заявил о продолжении донастройки системы среднего профобразования
Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
россия
2026
Мишустин заявил о продолжении донастройки системы среднего профобразования
