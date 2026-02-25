Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о продолжении донастройки системы среднего профобразования
12:50 25.02.2026
Мишустин заявил о продолжении донастройки системы среднего профобразования
Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ продолжит донастраивать систему среднего профессионального образования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос", - сказал он в ходе отчета правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме.
Мишустин отметил, что данная ступень могла бы называться специальным профессиональным образованием.
"Это точнее, на мой взгляд, отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров", - подчеркнул он.
Студентка в библитотеке
Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики
5 января, 15:55
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
