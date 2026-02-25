https://ria.ru/20260225/moskva-2076664807.html
В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве
В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве - РИА Новости, 25.02.2026
В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве
Сотрудники МВД Таджикистана задержали жительницу Хатлонской области, которая вербовала девушек для занятия проституцией в российской столице, сообщает... РИА Новости, 25.02.2026
В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве
В Таджикистане задержали женщину за вербовку девушек для проституции в Москве
ДУШАНБЕ, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники МВД Таджикистана задержали жительницу Хатлонской области, которая вербовала девушек для занятия проституцией в российской столице, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
"Оперативники МВД, задержали 45-летнюю женщину из Хатлонской области
которая с 2023 года вместе с 28-летней сообщницей заманивала обманом девушек из Таджикистана
, общая им хорошие заработки", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что фигурантки арендовали две комнаты в одной из московских гостиниц, где планировали организовать притон. "В отношении вербовщицы возбуждено уголовное дело по статье... "Торговля людьми", по которой ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.