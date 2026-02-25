В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве

Отмечается, что фигурантки арендовали две комнаты в одной из московских гостиниц, где планировали организовать притон. "В отношении вербовщицы возбуждено уголовное дело по статье... "Торговля людьми", по которой ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.