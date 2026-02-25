Рейтинг@Mail.ru
Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове
25.02.2026
16:03 25.02.2026
Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове
Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове
Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове

Мишустин вспомнил о Жириновском и Чилингарове во время отчета в Госдуме

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2025 год, вспомнил о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и вице-спикере Госдумы Артуре Чилингарове.
"Конечно, не могу сегодня не вспомнить о тех, кто много лет представлял интересы граждан в Думе, кого, к сожалению, с нами сегодня уже нет", - сказал Мишустин.
"Это лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. В апреле он мог бы отпраздновать свое 80-летие. Яркий политик, настоящий патриот, он внес весомый вклад в укрепление нашего государства", - сказал глава правительства.
"Как и Артур Николаевич Чилингаров – он был исследователем Арктики, ученым, законотворцем. Всегда и везде отстаивал интересы России, как сегодня это делает каждый из нас на своем месте", - добавил Мишустин.
