Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности - РИА Новости, 25.02.2026
14:35 25.02.2026
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, отметил вклад президента РАН Геннадия Красникова в развитие электронной промышленности в стране. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, отметил вклад президента РАН Геннадия Красникова в развитие электронной промышленности в стране.
"Академик Красников здесь еще?.. Вот я хочу сказать, Геннадий Яковлевич здесь еще, что кроме того, что он руководит Российской академией наук, он как эксперт в высочайшем смысле этого слова, один из наверное сильнейших руководителей этого направления. Очень помогает правительству ориентироваться, в том числе, в тех инвестициях, и в развитии электронной промышленности", - сказал Мишустин.
Геннадий Красников был избран президентом РАН 20 сентября 2022 года. Сфера его научной деятельности - физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.
