https://ria.ru/20260225/mishustin-2076650405.html
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, отметил вклад президента РАН Геннадия Красникова в развитие электронной промышленности в стране. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:35:00+03:00
2026-02-25T14:35:00+03:00
2026-02-25T14:35:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
геннадий красников
российская академия наук
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_d8ec81e255e802b3183ad979a74a7249.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076645097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_83113529c8155812fdd2cd70b1d7ea30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Госдума РФ
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
Мишустин отметил вклад Красникова в развитие электронной промышленности