14:25 25.02.2026 (обновлено: 14:26 25.02.2026)
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения
Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр РФ отметил, что по программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33,5 тысячи студентов.
"У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029-2030-го года... Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о создании сети университетских кампусов в России
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
