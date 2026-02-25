https://ria.ru/20260225/mishustin-2076646923.html
Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения
Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:25:00+03:00
россия
