Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения

"У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029-2030-го года... Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать", - сказал Мишустин в ходе доклада.