14:14 25.02.2026 (обновлено: 14:22 25.02.2026)
Мишустин подчеркнул важность обучения по программе "специалитет" в России
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин подчеркнул важность обучения по программе "специалитет" в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обучения по программе "специалитет" в РФ.
"Специалитет сегодня очень важен, особенно в направлениях обучения специалистов в области технологических компетенций, профессий, инженеров", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он отметил, что сегодня 33,5 тысячи студентов обучаются программам новой модели высшего образования.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
