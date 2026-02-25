Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все права обучающихся при переходе на новую модель высшего образования будут защищены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"При переходе кстати на новую модель (высшего образования - ред.) все права учащихся будут сохранены", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.