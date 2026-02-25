Мишустин рассказал о ходе строительства ВСМ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Строительные работы на участках пилотной линии высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.