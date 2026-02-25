Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 25.02.2026 (обновлено: 12:45 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076601228.html
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом
Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:36:00+03:00
2026-02-25T12:45:00+03:00
экономика
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:260:2730:1796_1920x0_80_0_0_36fe80c7478c911d717513c37d4afc6e.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076602794.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом

Мишустин назвал создание сети ВСМ самым масштабным инфраструктурным проектом

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии, напомню, это Москва и Санкт-Петербург, уже идут строительные работы", - сказал Мишустин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о ходе строительства ВСМ
Вчера, 12:40
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала