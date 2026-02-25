Мишустин назвал создание сети ВСМ масштабным инфраструктурным проектом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей станет самым масштабным инфраструктурным проектом в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.