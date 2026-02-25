Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия никому не угрожает в Заполярье и стремится к дипломатическому решению вопросов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.