Рейтинг@Mail.ru
Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 25.02.2026 (обновлено: 16:26 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mid-2076683517.html
Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД
Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД
Россия никому не угрожает в Заполярье и стремится к дипломатическому решению вопросов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:15:00+03:00
2026-02-25T16:26:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260225/arktika-2076685842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Арктический совет
Россия никому не угрожает в Заполярье, заявили в МИД

МИД: РФ никому не угрожает в Заполярье и хочет дипломатического решения вопросов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия никому не угрожает в Заполярье и стремится к дипломатическому решению вопросов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"На этом фоне наша страна, как крупнейшая арктическая держава, демонстрирует по-настоящему ответственное отношение к региону, неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах. Российская Федерация никому не угрожает в Заполярье, сохраняет приверженность международному праву, поиску политико-дипломатических решений для возникающих там вопросов", - сказал Масленников на дискуссии в международном клубе "Валдай".
Участники комплексной экспедиции в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД
Вчера, 16:20
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Арктический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала