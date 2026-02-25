Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
15:52 25.02.2026 (обновлено: 16:01 25.02.2026)
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
Трансатлантический раскол по вопросу украинского конфликта становится все очевиднее на фоне отсутствия всеобщей поддержки антироссийской резолюции по Украине в... РИА Новости, 25.02.2026
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Трансатлантический раскол по вопросу украинского конфликта становится все очевиднее на фоне отсутствия всеобщей поддержки антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, заявил МИД РФ.
"Генассамблеей был рассмотрен исходный проект документа. "За" выступили 107 делегаций, "против" – 12, 51 государство, включая США, воздержалось и 23 не участвовали в голосовании. Таким образом, вместо успеха Киев и его спонсоры получили, помимо весьма блеклой статистики голосования, серьезные политические издержки, саморазоблачившись как противники мира. Все более очевиден также углубляющийся трансатлантический раскол по украинскому сюжету", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
Вчера, 02:38
 
