МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
Трансатлантический раскол по вопросу украинского конфликта становится все очевиднее на фоне отсутствия всеобщей поддержки антироссийской резолюции по Украине в...
2026-02-25T15:52:00+03:00
2026-02-25T15:52:00+03:00
2026-02-25T16:01:00+03:00
в мире
россия
оон
украина
сша
генеральная ассамблея оон
россия
украина
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
в мире, россия, оон, украина, сша, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, ООН, Украина, США, Генеральная Ассамблея ООН
МИД оценил отсутствие общей поддержки антироссийской резолюции в ООН
МИД: отсутствие поддержки резолюции в ООН говорит о трансатлантическом расколе