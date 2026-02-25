Рейтинг@Mail.ru
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
18:02 25.02.2026
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Китай использовать свое влияние, чтобы конфликт на Украине завершился. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
китай
украина
пекин
си цзиньпин
ли цян
фридрих мерц
в мире, китай, украина, пекин, си цзиньпин, ли цян, фридрих мерц
В мире, Китай, Украина, Пекин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Фридрих Мерц
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Китай использовать свое влияние, чтобы конфликт на Украине завершился.
"Голос Китая слышен во всем мире, а его решения имеют большое значение. Но из этого также вытекает ответственность", - заявил Мерц после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
24 февраля, 22:02
Канцлер ФРГ сказал, что обратился к китайским партнерам по переговорам с просьбой использовать их влияние, чтобы достичь мира на Украине.
"На это Пекин может оказать влияние. Мы также знаем, что сигналы из Китая воспринимаются в Москве очень серьезно. Это относится как к словам, так и к действиям", - заявил Мерц.
Он подчеркнул, что приветствует приверженность Китая миру в регионе, и надеется продолжить сотрудничество на этой основе.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости поиска решения конфликта на Украине путем диалога. Глава КНР также подчеркнул необходимость учета озабоченностей всех сторон и построения прочной архитектуры мира.
Ранее Мерц прибыл в Китай с официальным визитом. Визит немецкого канцлера в Китай продлится до 26 февраля включительно. Мерца сопровождает внушительная делегация из представителей бизнеса.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества Китая и ФРГ в области ИИ
Вчера, 15:16
 
