Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Китай использовать свое влияние, чтобы конфликт на Украине завершился.

Канцлер ФРГ сказал, что обратился к китайским партнерам по переговорам с просьбой использовать их влияние, чтобы достичь мира на Украине

"На это Пекин может оказать влияние. Мы также знаем, что сигналы из Китая воспринимаются в Москве очень серьезно. Это относится как к словам, так и к действиям", - заявил Мерц.

Он подчеркнул, что приветствует приверженность Китая миру в регионе, и надеется продолжить сотрудничество на этой основе.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости поиска решения конфликта на Украине путем диалога. Глава КНР также подчеркнул необходимость учета озабоченностей всех сторон и построения прочной архитектуры мира.

Ранее Мерц прибыл в Китай с официальным визитом. Визит немецкого канцлера в Китай продлится до 26 февраля включительно. Мерца сопровождает внушительная делегация из представителей бизнеса.