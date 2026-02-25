https://ria.ru/20260225/merts-2076713661.html
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Китай использовать свое влияние, чтобы конфликт на Украине завершился. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Китай использовать свое влияние, чтобы конфликт на Украине завершился.
"Голос Китая
слышен во всем мире, а его решения имеют большое значение. Но из этого также вытекает ответственность", - заявил Мерц
после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином
и премьером Госсовета КНР Ли Цяном
. Трансляцию вел телеканал Phoenix
.
Канцлер ФРГ
сказал, что обратился к китайским партнерам по переговорам с просьбой использовать их влияние, чтобы достичь мира на Украине
.
"На это Пекин
может оказать влияние. Мы также знаем, что сигналы из Китая воспринимаются в Москве
очень серьезно. Это относится как к словам, так и к действиям", - заявил Мерц.
Он подчеркнул, что приветствует приверженность Китая миру в регионе, и надеется продолжить сотрудничество на этой основе.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости поиска решения конфликта на Украине путем диалога. Глава КНР также подчеркнул необходимость учета озабоченностей всех сторон и построения прочной архитектуры мира.
Ранее Мерц прибыл в Китай с официальным визитом. Визит немецкого канцлера в Китай продлится до 26 февраля включительно. Мерца сопровождает внушительная делегация из представителей бизнеса.
Россия
неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. При этом желание Киева
договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.