Ученый рассказал о состоянии медведей в районе Земли Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Российские ученые ведут многолетние наблюдения за состоянием популяции белого медведя в районе Земли Франца-Иосифа и не отмечают особых изменений в "индексе упитанности" этих млекопитающих на данных территориях, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.
Ученые Норвежского полярного института опубликовали исследование по состоянию белых медведей на архипелаге. Согласно их выводам, если с 1995 по 2019 годы наблюдалось ухудшение состояния особей в популяции, то в последние годы животные там стали более упитанными, что в первую очередь связано с более богатой и доступной кормовой базой.
По словам Мордвинцева, в связи с обширной территорией российской Арктики и, соответственно, ареалом обитания белых медведей, проводить круглогодичные исследования подобно тем, которыми занимаются норвежские ученые на Шпицбергене, представителям российской науки довольно сложно.
"У нас есть многолетние наблюдения на архипелаге Земля Франца-Иосифа. По этому району могу сказать, что мы на протяжении 2010-2024 годов никакого изменения в состоянии медведей, то есть в их "индексе упитанности", не наблюдали", - отметил Мордвинцев и пояснил, что на этих территориях исследования проводятся в основном весной. Это период выхода самок из родовых берлог после вскармливания потомства, и в это время они не могут быть слишком упитанными. Самцы остаются активными и не залегают в берлоги, но и среди них исследователи не наблюдали "толстяков".
"То есть у этих животных, будем так говорить, нормальный индекс упитанности, не выходящий за стандартные показатели", - пояснил ученый.
