Ученый рассказал о состоянии медведей в районе Земли Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 25 фев – РИА Новости. Российские ученые ведут многолетние наблюдения за состоянием популяции белого медведя в районе Земли Франца-Иосифа и не отмечают особых изменений в "индексе упитанности" этих млекопитающих на данных территориях, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Ученые Норвежского полярного института опубликовали исследование по состоянию белых медведей на архипелаге. Согласно их выводам, если с 1995 по 2019 годы наблюдалось ухудшение состояния особей в популяции, то в последние годы животные там стали более упитанными, что в первую очередь связано с более богатой и доступной кормовой базой.

По словам Мордвинцева, в связи с обширной территорией российской Арктики и, соответственно, ареалом обитания белых медведей, проводить круглогодичные исследования подобно тем, которыми занимаются норвежские ученые на Шпицбергене , представителям российской науки довольно сложно.

"У нас есть многолетние наблюдения на архипелаге Земля Франца-Иосифа . По этому району могу сказать, что мы на протяжении 2010-2024 годов никакого изменения в состоянии медведей, то есть в их "индексе упитанности", не наблюдали", - отметил Мордвинцев и пояснил, что на этих территориях исследования проводятся в основном весной. Это период выхода самок из родовых берлог после вскармливания потомства, и в это время они не могут быть слишком упитанными. Самцы остаются активными и не залегают в берлоги, но и среди них исследователи не наблюдали "толстяков".