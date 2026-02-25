Рейтинг@Mail.ru
Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
09:21 25.02.2026 (обновлено: 10:59 25.02.2026)
Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине
Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине

Юлия Ступак не выступит на ЧР по лыжным гонкам на Сахалине из-за болезни

Юлия Ступак. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске из-за болезни, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.
Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта.
"Заболевших, слава богу, нет. Единственное исключение - Юлия Ступак, она заболела. Как я понимаю, она не будет участвовать в этом чемпионате России. Все остальные готовы. То, насколько хорошо они готовы, мы увидим уже сегодня. У нас в России редко бывают легкие трассы. Сахалин не исключение: хорошая, рабочая, непростая трасса", - сказал Сорин.
Ступак 31 год. На Олимпиаде 2022 года она выиграла эстафету и стала третьей в командном спринте. На ее счету также две бронзовые медали Игр 2018 года, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вяльбе рассказала, кто предложил провести чемпионат России на Сахалине
18 февраля, 10:03
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЮжно-СахалинскЕгор СоринЛыжные виды спортаЮлия Ступак (Белорукова)
 
