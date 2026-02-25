Рейтинг@Mail.ru
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам
Лыжные гонки
 
25.02.2026
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам
Евгения Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
россия
южно-сахалинск
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам

Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на ЧР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгения Крупицкая
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Евгения Крупицкая. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости. Евгения Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 17,1 секунды. Второй стала Алиса Жамбалова (отставание - 3,1 секунды). Третье место заняла Алина Пеклецова (+5,8).
Позднее в среду состоится мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 километров. Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вяльбе рассказала, кто предложил провести чемпионат России на Сахалине
18 февраля, 10:03
 
Лыжные гонки
 
