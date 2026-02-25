https://ria.ru/20260225/lyzhi-2076552230.html
Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом на ЧР по лыжным гонкам
Евгения Крупицкая выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
лыжные гонки
спорт
россия
южно-сахалинск
евгения крупицкая
алина пеклецова
алиса жамбалова
лыжные виды спорта
россия
южно-сахалинск
