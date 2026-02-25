Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на заключительном этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин.