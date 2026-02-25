Рейтинг@Mail.ru
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
08:17 25.02.2026 (обновлено: 09:29 25.02.2026)
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США

Сорин: Коростелев и Непряева не выступят на заключительном этапе КМ в США

Дарья Непряева
Дарья Непряева. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на заключительном этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за намерения сфокусироваться на подготовке к Финалу Кубка России в Кировске, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин.
Заключительный, 12-й этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта. Финальный старт Кубка России в Кировске состоится с 28 марта по 5 апреля.
"Такая возможность (поехать в США) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске", - сказал Сорин.
"Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске", - добавил тренер.
Коростелев и Непряева с текущего сезона выступают на Кубке мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Также они представили Россию на Олимпийских играх, где лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место. Непряева финишировала 11-й, однако ее результат был аннулирован из-за нарушения правил при смене лыж на пит-стопе.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Матч-центр
 
