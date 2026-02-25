Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 25.02.2026 (обновлено: 10:23 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/loeterya-2076535948.html
Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей
Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей - РИА Новости, 25.02.2026
Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей
Пенсионерка из Москвы, играя вместе с котом в лотерею, смогла выиграть 3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:10:00+03:00
2026-02-25T10:23:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
владимир высоцкий (автор песен)
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/23/1398832376_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d6d1d75a404c150173bdf8f434096e41.jpg
https://ria.ru/20260106/lotereya-2066568985.html
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046984540.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/23/1398832376_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_75c1abcc26d7eba983a4856698cc926e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, санкт-петербург, владимир высоцкий (автор песен), мосфильм
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Высоцкий (автор песен), Мосфильм
Пенсионерка вместе с котом выиграла в лотерею три миллиона рублей

РИА Новости: пенсионерка, играя с котом в лотерею, выиграла три миллиона рублей

© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Fotolia / Ralf Geithe
Лотерея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, играя вместе с котом в лотерею, смогла выиграть 3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Пенсионерка из Москвы Эльвира выиграла 3 миллиона рублей в лотерее "Турнир", купив всего один билет за 100 рублей. Победу она разделяет со своим главным компаньоном - котом", - рассказали в пресс-службе.
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Пенсионерка из Томской области выиграла 58 миллионов рублей
6 января, 07:28
Победительница, смеясь, отметила, что они с котом уже год играют вместе, и он полноценный участник процесса. "Кот всегда спит на телефоне. Он будит меня ночью, и мы вместе играем ради интереса", - рассказала пенсионерка.
Эльвира также рассказала, что числа билетов всегда выбирает интуитивно, поскольку "магия только одна - в небесной канцелярии, решили, что пора женщину всё-таки поощрить". "Иногда много билетов беру. А тут мне на "Турнир" захотелось только один взять, внутри что-то подсказало, что больше и не надо", - добавила она.
Накануне судьбоносного утра Эльвира попросила о выигрыше. "Легла на подушку и сказала: ну хоть что-то уже нам дайте, столько времени прошло. И всё - утром встаю, сделала привычные дела, выпила кофе и смотрю оповещение. Сначала, конечно, не поверила. Но Господь услышал - 3 миллиона. ... Знаете, я внутри спокойна, ощущение, будто так и должно было случиться", - поделилась счастливица.
Выигранные средства Эльвира планирует направить прежде всего на здоровье родных и помощь внуку-студенту. Если бы сумма оказалась ещё больше, она "внукам по квартире купила бы, а остальное - в банк". Также есть и личная мечта - поездка в Санкт-Петербург.
"Меня с ним связывает многое из детства. Там работал мой отец с Владимиром Высоцким. Мне было 8-9 лет, отец работал сценаристом на "Мосфильме". Мы жили в номере напротив Высоцкого, и когда родители были заняты, он водил меня в кафе. Хочу поехать в Питер, походить по этим местам", - поделилась Эльвира.
В пункте продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
8 октября 2025, 08:39
 
МоскваРоссияСанкт-ПетербургВладимир Высоцкий (автор песен)Мосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала