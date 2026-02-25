Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии

СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с задержанием в Латвии "почти что разрешилась".

Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.

Ланьков уточнил РИА Новости, что его задержали "перед лекцией".

« "Думаю, что ситуация почти что разрешилась, меня депортируют в Эстонию", - сообщил кореевед. При этом он подтвердил, что намерен продолжать запланированную лекционную поездку по странам Европы.

"Да, планирую", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Как указано в Telegram-канале Ланькова, 25 февраля была запланирована лекция в Таллине Эстония ), затем в Люксембурге (27 февраля), Лиссабоне (28 февраля) и Дублине (2 марта).