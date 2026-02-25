https://ria.ru/20260225/latviya-2076532491.html
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии
Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:04:00+03:00
2026-02-25T03:04:00+03:00
2026-02-25T16:02:00+03:00
в мире
таллин
эстония
люксембург (округ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680162_0:433:1272:1149_1920x0_80_0_0_49a6fa0ecb7056228017f86899a7c7aa.jpg
https://ria.ru/20260213/obse-2074068578.html
https://ria.ru/20250410/sud-2010526232.html
таллин
эстония
люксембург (округ)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680162_0:243:1272:1197_1920x0_80_0_0_2766b0d1a7fd8298d58247c11000a926.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таллин, эстония, люксембург (округ)
В мире, Таллин, Эстония, Люксембург (округ)
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии
Ланьков заявил, что продолжит лекционную поездку после депортации в Эстонию
СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с задержанием в Латвии "почти что разрешилась".
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Ланьков уточнил РИА Новости, что его задержали "перед лекцией".
«
"Думаю, что ситуация почти что разрешилась, меня депортируют в Эстонию", - сообщил кореевед. При этом он подтвердил, что намерен продолжать запланированную лекционную поездку по странам Европы.
"Да, планирую", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Как указано в Telegram-канале Ланькова, 25 февраля была запланирована лекция в Таллине
(Эстония
), затем в Люксембурге
(27 февраля), Лиссабоне
(28 февраля) и Дублине
(2 марта).
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР
. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле
.