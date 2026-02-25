Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 25.02.2026 (обновлено: 16:02 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/latviya-2076532491.html
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии
Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:04:00+03:00
2026-02-25T16:02:00+03:00
в мире
таллин
эстония
люксембург (округ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680162_0:433:1272:1149_1920x0_80_0_0_49a6fa0ecb7056228017f86899a7c7aa.jpg
https://ria.ru/20260213/obse-2074068578.html
https://ria.ru/20250410/sud-2010526232.html
таллин
эстония
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076680162_0:243:1272:1197_1920x0_80_0_0_2766b0d1a7fd8298d58247c11000a926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таллин, эстония, люксембург (округ)
В мире, Таллин, Эстония, Люксембург (округ)
Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации из Латвии

Ланьков заявил, что продолжит лекционную поездку после депортации в Эстонию

© Фото : @a_lankovФото, опубликованное Андреем Ланьковым 25 февраля 2025 года
Фото, опубликованное Андреем Ланьковым 25 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : @a_lankov
Фото, опубликованное Андреем Ланьковым 25 февраля 2025 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 25 фев - РИА Новости. Ведущий мировой эксперт по КНДР Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию, ситуация с задержанием в Латвии "почти что разрешилась".
Ранее полиция в Риге прямо во время лекции задержала корееведа Ланькова, чья лекция о КНДР должна была состояться в Риге во вторник в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По словам очевидцев, Ланькова с лекции увели представители муниципальной полиции и увезли в иммиграционную службу Латвии.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
13 февраля, 05:06
Ланьков уточнил РИА Новости, что его задержали "перед лекцией".
«
"Думаю, что ситуация почти что разрешилась, меня депортируют в Эстонию", - сообщил кореевед. При этом он подтвердил, что намерен продолжать запланированную лекционную поездку по странам Европы.
"Да, планирую", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Как указано в Telegram-канале Ланькова, 25 февраля была запланирована лекция в Таллине (Эстония), затем в Люксембурге (27 февраля), Лиссабоне (28 февраля) и Дублине (2 марта).
Андрей Ланьков - российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.
Андрей Ланьков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации
10 апреля 2025, 16:43
 
В миреТаллинЭстонияЛюксембург (округ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала