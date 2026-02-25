https://ria.ru/20260225/kuba-2076696370.html
Никитин рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой
Решения по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой после приостановки полетов из-за нехватки топлива на острове пока нет, рассказал в... РИА Новости, 25.02.2026
куба
россия
Никитин: пока решения по возобновлению авиасообщения с Кубой нет