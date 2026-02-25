Никитин​ рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решения по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой после приостановки полетов из-за нехватки топлива на острове пока нет, рассказал в кулуарах Госдумы министр транспорта РФ Андрей Никитин.