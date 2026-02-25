Рейтинг@Mail.ru
Никитин​ рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой - РИА Новости, 25.02.2026
17:12 25.02.2026
Никитин​ рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой
Никитин​ рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой
Решения по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой после приостановки полетов из-за нехватки топлива на острове пока нет, рассказал в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:12:00+03:00
2026-02-25T17:12:00+03:00
куба, россия, андрей никитин (политик), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Куба, Россия, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Никитин​ рассказал о планах по возобновлению авиасообщения с Кубой

Никитин: пока решения по возобновлению авиасообщения с Кубой нет

© Фото : МинтрансАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Минтранс
Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решения по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой после приостановки полетов из-за нехватки топлива на острове пока нет, рассказал в кулуарах Госдумы министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Пока нет", - сказал Никитин журналистам на вопрос о решении по возобновлению полетов на Кубу.
Также министр сообщил, что каких-либо ориентировочных сроков, когда полеты могут быть возобновлены, тоже нет.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы
КубаРоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
