ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Европейская комиссия обсуждает со странами союза и Европарламентом варианты выдачи Украине кредита в 90 миллиардов евро, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.