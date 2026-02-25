Рейтинг@Mail.ru
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/kredit-2076724863.html
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией - РИА Новости, 25.02.2026
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией
Европейская комиссия обсуждает со странами союза и Европарламентом варианты выдачи Украине кредита в 90 миллиардов евро, несмотря на блокировку со стороны... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:52:00+03:00
2026-02-25T18:52:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260223/orban-2076225729.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией

ЕК обсуждает с Европарламентом заблокированный Венгрией кредит Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Европейская комиссия обсуждает со странами союза и Европарламентом варианты выдачи Украине кредита в 90 миллиардов евро, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"У нас есть разные опции, мы сейчас обсуждаем их со странами и с Европарламентом", - сказала Пиньо на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, контакты ведутся также с Венгрией и премьер-министром Виктором Орбаном. При этом представитель ЕК не подтвердила какие-либо запланированные разговоры главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Виктором Орбаном.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
23 февраля, 15:49
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала