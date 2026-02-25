ЕК обсуждает с Европарламентом кредит Киеву, заблокированный Венгрией

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Европейская комиссия обсуждает со странами союза и Европарламентом варианты выдачи Украине кредита в 90 миллиардов евро, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"У нас есть разные опции, мы сейчас обсуждаем их со странами и с Европарламентом", - сказала Пиньо на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, контакты ведутся также с Венгрией и премьер-министром Виктором Орбаном. При этом представитель ЕК не подтвердила какие-либо запланированные разговоры главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Виктором Орбаном.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.