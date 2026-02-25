Совфед направит запрос ФРГ о расследовании возможной поставки ЯО Киеву

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совфед направляет запрос парламенту ФРГ о расследовании возможной поставки ядерного оружия Киеву, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы, разумеется, обратили внимание на вчерашнюю констатацию Службы внешней разведки о том, что Берлин отказался от участия в этой авантюре. Да, это так. Но, значит, были обращения. Берлин - безъядерная держава. Это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, может быть, спонсора, может быть, организатора, передаточного звена, какой-то структуры прикрытия", - сказал политик журналистам.
По его мнению, вне всякого сомнения, участие в этой авантюре Германии, пусть и не до последнего этапа, обязательно должно стать предметом такого же расследования, парламентского, какого угодно ещё, как то парламентское расследование, которое мы ожидаем от наших коллег в Великобритании и Франции.
"Поэтому мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии. С предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны и прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре. И мы будем ожидать от Германии точно такой же реакции и точно таких же ответов, которые мы ожидаем от высших руководителей Великобритании и Франции", - добавил он.
По мнению Косачева, в соответствии с сообщением СВР, у Германии есть своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее, раз уж это и стало достоянием гласности. "Вне всякого сомнения, соответствующие контакты шли на уровне высших государственных деятелей трёх стран, Великобритании, Франции и Германии", - сказал законодатель.