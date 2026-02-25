Совфед направит запрос ФРГ о расследовании возможной поставки ЯО Киеву

"Поэтому мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии. С предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны и прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре. И мы будем ожидать от Германии точно такой же реакции и точно таких же ответов, которые мы ожидаем от высших руководителей Великобритании и Франции", - добавил он.