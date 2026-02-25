Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На сегодня реакции на запрос Совфеда к парламентам Британии и Франции расследовать намерения властей поставить ядерное оружие Киеву нет, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем реакцию на вчерашнюю информацию Службы внешней разведки, на соответствующие запросы по нашей парламентской линии и должен сказать, что по состоянию на этот момент никакой ответственной, серьёзной, официальной реакции высокого уровня мы не увидели", - сказал политик.