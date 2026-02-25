Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
13:31 25.02.2026 (обновлено: 13:46 25.02.2026)
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву

Константин Косачев
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На сегодня реакции на запрос Совфеда к парламентам Британии и Франции расследовать намерения властей поставить ядерное оружие Киеву нет, сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее сенаторы обратились к парламентам Британии и Франции, СБ ООН, МАГАТЭ в связи с намерением Лондона и Парижа передать Киеву компоненты для ядерного оружия.
"Мы самым внимательным образом отслеживаем реакцию на вчерашнюю информацию Службы внешней разведки, на соответствующие запросы по нашей парламентской линии и должен сказать, что по состоянию на этот момент никакой ответственной, серьёзной, официальной реакции высокого уровня мы не увидели", - сказал политик.
По его словам, есть заявления соответствующих пресс-служб. В случае с Францией даже не на уровне парижских министерств, а посольства здесь, в Москве. И эти заявления, что называется, дежурные.
"Они не несут себе никакой добавленной стоимости. Отрицается то, что установлено Службой внешней разведки России. Но ещё раз, чтобы я обратил внимание, ни в одном из этих заявлений нет никаких подтверждений соблюдение соответствующими странами своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия", - добавил политик.
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы
24 февраля, 17:34
