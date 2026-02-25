Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане бывшего иеромонаха РПЦ арестовали за организацию наркопритона
15:41 25.02.2026
В Казахстане бывшего иеромонаха РПЦ арестовали за организацию наркопритона
В Казахстане бывшего иеромонаха РПЦ арестовали за организацию наркопритона - РИА Новости, 25.02.2026
В Казахстане бывшего иеромонаха РПЦ арестовали за организацию наркопритона
Бывшего иеромонаха Иакова (Воронцова), призывавшего создать в Казахстане новую православную церковь, арестовали на два месяца по подозрению в содержании... РИА Новости, 25.02.2026
Казахстан, Алма-Ата, Русская православная церковь, Происшествия
Казахстан, Алма-Ата, Русская православная церковь, Происшествия
В Казахстане бывшего иеромонаха РПЦ арестовали за организацию наркопритона

РИА Новости: в Казахстане арестовали экс-монаха РПЦ за организацию наркопритона

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Бывшего иеромонаха Иакова (Воронцова), призывавшего создать в Казахстане новую православную церковь, арестовали на два месяца по подозрению в содержании наркопритона и хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Галым Нурпеисов.
Полиция Алма-Аты 13 февраля задержала Воронцова по подозрению в организации наркопритона. При обыске у него дома изъяли порошкообразные вещества, медицинское освидетельствование подтвердило употребление задержанным запрещенных веществ, за что суд назначил ему 10 суток административного ареста, затем задержание продлили еще на 72 часа.
"Прокуратура затребовала взятие под стражу (Воронцова - ред.) на период следствия, с обоснованием, что Иаков может убежать, скрыться, воспрепятствовать. С моей стороны было подано ходатайство о применении домашнего ареста либо залога… После обеда, ближе к трем часам, суд нас подключил (процесс проходил в онлайн-формате - ред.) и был вынесен вердикт: ходатайство защиты отклонить, ходатайство прокурора удовлетворить, взять (Воронцова - ред.) на период следствия под стражу сроком на 2 месяца", - сказал Нурпеисов.
Он также заявил, что не согласен с санкцией суда и будет ее обжаловать. "Планирую в субботу зайти в следственный изолятор и с Иаковом там уже конкретно переговорить", - заключил адвокат.
Ранее сообщалось, что обвинение Воронцову предъявляют по двум статьям уголовного кодекса Казахстана - об организации или содержании притонов для потребления наркотиков и о незаконном обращении с наркотическими средствами и психотропными веществами без цели сбыта. При этом Нурпеисов отмечал, что его подзащитный не признаёт вину и настаивает, что наркотики ему подбросили.
В июле 2024 года на сайте духовного управления Казахстана сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархий Казахстанского митрополичьего округа об извержении из сана иеромонаха Иакова (Владимира Воронцова). Митрополичий округ Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане призвал верующих не поддерживать провокационные идеи бывшего иеромонаха Иакова Воронцова, который предлагает создать в республике структуру, независимую от РПЦ.
