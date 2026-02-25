Карасин прокомментировал планы передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя планы Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие, сказал, что указанные европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше.

"Переговоры надо продолжать с учетом того, что в головах наших противников всё-таки восторжествует здравый смысл. Наверное, надо обратиться к парламентам соответствующих стран, в том числе Евросоюза, чтобы они понимали, куда ведут игру их так называемые титаны мыслей", - сказал Карасин