Карасин прокомментировал планы передать Киеву ядерное оружие
00:12 25.02.2026
Карасин прокомментировал планы передать Киеву ядерное оружие
Карасин прокомментировал планы передать Киеву ядерное оружие
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя планы Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие, сказал, что... РИА Новости, 25.02.2026
Карасин прокомментировал планы передать Киеву ядерное оружие

Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя планы Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие, сказал, что указанные европейские страны хотят, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Они (Великобритания и Франция. - ред.) хотят нарастить усилия для того, чтобы это (военный конфликт на Украине. - ред.) длилось как можно дольше", - сказал Карасин газете "Известия".
"Переговоры надо продолжать с учетом того, что в головах наших противников всё-таки восторжествует здравый смысл. Наверное, надо обратиться к парламентам соответствующих стран, в том числе Евросоюза, чтобы они понимали, куда ведут игру их так называемые титаны мыслей", - сказал Карасин
