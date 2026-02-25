https://ria.ru/20260225/ipoteka-2076637190.html
Мишустин рассказал о работе по модернизации семейной ипотеки
Мишустин рассказал о работе по модернизации семейной ипотеки
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России прорабатывает различные варианты по модернизации семейной ипотеки, включая дифференцированные ставки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин
выступает в Госдуме
с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова
("Справедливая Россия
") спросила Мишустина, поддерживает ли кабмин необходимость введения дифференцированного подхода по семейной ипотеке.
"Правительство вместе с комиссиями именно Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы. В том числе, Яна Валерьевна, с использованием того, что вы сказали, дифференцированных ставок в зависимости от количества детей", - сказал Мишустин, обращаясь к Лантратовой.