Мишустин рассказал о работе по модернизации семейной ипотеки

"Правительство вместе с комиссиями именно Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы. В том числе, Яна Валерьевна, с использованием того, что вы сказали, дифференцированных ставок в зависимости от количества детей", - сказал Мишустин, обращаясь к Лантратовой.