Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян - РИА Новости, 25.02.2026
13:38 25.02.2026 (обновлено: 13:44 25.02.2026)
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Семейная ипотека стала самой востребованной у населения, ее доля в 2025 году на жилищном рынке составила 90%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Сразу отмечу, что семейная ипотека у нас работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения, в 2025 году ее доля составила 90%", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
За время работы программы свыше 1,8 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия, также подчеркнул он.
 
