https://ria.ru/20260225/ipoteka-2076630905.html
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян
Семейная ипотека стала самой востребованной у населения, ее доля в 2025 году на жилищном рынке составила 90%, заявил председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:38:00+03:00
2026-02-25T13:38:00+03:00
2026-02-25T13:44:00+03:00
ипотека
семейная ипотека
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267691_0:87:3020:1786_1920x0_80_0_0_c0e5efa9c54defbc560c7c996d3c2ea4.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267691_159:0:2843:2013_1920x0_80_0_0_2ebf95754e5a4b0840fba7e495b0d666.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, семейная ипотека, россия, михаил мишустин
Ипотека, семейная ипотека, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о востребованности семейной ипотеки у россиян
Мишустин: доля семейной ипотеки в 2025 году на рынке составила 90%
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Семейная ипотека стала самой востребованной у населения, ее доля в 2025 году на жилищном рынке составила 90%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«
"Сразу отмечу, что семейная ипотека у нас работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения, в 2025 году ее доля составила 90%", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
За время работы программы свыше 1,8 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия, также подчеркнул он.