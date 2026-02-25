Из Марий Эл отправили гумпомощь для бойцов спецоперации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Несколько автомобилей, мотоцикл, генераторы и другие необходимые военнослужащим вещи оправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"Отправляем очередную партию гуманитарного груза в шесть приграничных регионов Российской Федерации. Сформированная колонна доставит бойцам спецоперации и жителям подшефного Куйбышевского района необходимую помощь и подарки, приуроченные ко Дню защитника Отечества", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, в составе груза три автомобиля УАЗ-452 ("Буханка"), автомобиль УАЗ (бортовой), "Нива", квадроцикл, мотоцикл, пиломатериалы, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, средства связи, ноутбуки, автомобильный и строительный инструмент.

"Также отправляем гигиенические и продуктовые наборы, медикаменты, медицинские изделия и праздничные подарки для военнослужащих", - сообщил глава региона.