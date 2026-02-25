Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект обращения из-за планов передачи Киеву ядерного оружия
21:55 25.02.2026 (обновлено: 22:31 25.02.2026)
В ГД внесли проект обращения из-за планов передачи Киеву ядерного оружия
Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения из-за планов Запада по поставкам Киеву ядерного оружия, сообщил депутат Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения из-за планов Запада по поставкам Киеву ядерного оружия, сообщил депутат Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву", — сказал он.

С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
Как рассказал Слуцкий, депутаты намерены призвать французских и британских парламентариев срочно расследовать возможный "ядерный сговор" сторонников партии войны в парижском и лондонском правящих кругах.
"Это крайне опасные намерения, реальная угроза третьей мировой. И как бы официальные власти ни опровергали информацию, преступные планы ядерного вооружения бандеровцев должны быть вскрыты и нейтрализованы. Уверен, в этом напрямую заинтересованы народы и Франции, и Великобритании", — подчеркнул политик.
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
В документе отмечается, что планы Лондона и Парижа нарушают международное право. Поставка ядерного оружия Украине приведет к эскалации конфликта и ядерной катастрофе. Расследование этих намерений должно стать мерой по поддержанию мира.
"Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций принять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий", — говорится в обращении.

По данным СВР, осознавая плачевность ситуации в зоне СВО, Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
24 февраля, 08:00
Так как замыслы западных стран грубо нарушают международное право, они хотят преподнести все так, будто Украина разработала оружие сама. Но, по словам российской разведки, там зря надеются избежать ответственности, поскольку все тайное неизбежно станет явным.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться в том числе и на переговорах по урегулированию конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что власти передадут всю информацию США.
Обращение к Лондону и Парижу подготовил также Совфед. Он призвал провести расследования на уровне парламентов стран, Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению ДНЯО.
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
 
В миреЛондонЛеонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ВеликобританияГосдума РФ
 
 
